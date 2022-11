Grandios, komisch, aufregend

Haben Sie schon das passende Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben gefunden? Falls nicht, hätten wir einen Tipp für Sie: Karten für die Komödie „Was Frauen wollen“ unter der Regie von Alfred Haidacher, die im Rahmen der Schlossfestspiele Piber über die Bühne geht. Die Reaktionen auf die erste Indoor-Produktion des Kulturvereines sind jedenfalls überwältigend: „Selten so gelacht, grandios und komisch wie noch nie, ein fantastischer Abend mit Lachen ohne Ende“ lautet der Grundtenor.

Der Ansturm auf das Stück „Was Frauen wollen“ war so groß, dass nun eine Wiederaufnahme der erfolgreichen Komödie geplant ist. Im Frühjahr 2023 gibt es endlich neue Termine. Erleben Sie genussvolle Stunden in den Prunkräumen auf Schloss Piber. Neben dem Theaterstück werden Sie kulinarisch sowie musikalisch mit steirischen Schmankerln und Livemusik verwöhnt.



Die Komödie handelt von Alfred Beckmann, dessen erotische Erfahrungen sich nahezu ausschließlich auf die Ehe mit seiner Frau beschränken. Daher möchte er jetzt, im Alter von fast 50 Jahren, etwas Aufregendes erleben und einen Seitensprung wagen. Doch das ist, vielleicht auch wegen Beckmanns Damenwahl, leichter gesagt als getan. Freuen Sie sich also auf ein humorvolles Erlebnis.

Weitere Infos zur Veranstaltung: www.schlossfestspiele-piber.at