Jetzt beim Kleine Zeitung Online-Pitch mitmachen! © KEY VISUAL

Das ist die Chance für Ihr Start-up!

Am 6. Oktober startet der Kleine Zeitung Online-Pitch: Technologieorientierte Start-ups können uns bis 20. Oktober in einem kurzen Video (max. 5 Minuten) ihr Start-up präsentieren. Die Videos werden von einer Experten-Jury bewertet und das beste Start-up gewinnt eine Jahresmitgliedschaft für den Silicon Alps Cluster für 2022. Zudem darf sich das Start-up bei der EBSCON am 3. November live vorstellen und erhält 5 reservierte Tickets dazu.

Für die 10 besten Start-ups gibt es außerdem zwei Tickets für die EBSCON. Gleich mitmachen!

Teilnahmebedingungen Um am Kleine Zeitung Online-Pitch mitzumachen, muss ihr Start-up folgende Kriterien erfüllen: 1. Gründung liegt nicht länger als 3 Jahre zurück 2. Das Business sollte Lösungen in einem der 5 Hauptthemen der EBSCON anbieten: Digital Society (Produkte, Technologien und Plattformen zur besseren Vernetzung der Gesellschaft)

Green Tech / Tech4Green (Nachhaltigkeitsfördernde Produkte, Technologien und Plattformen)

Artificial Intelligence (Produkte, Technologien und Plattformen mit Einsatz von Künstlicher Intelligenz)

Cyber Security (Produkte, Technologien und Plattformen zur Cyber-Security

Education and Digital Talent Solutions (Produkte, Technologien und Plattformen zu HRM, Personalentwicklung, Weiterbildung, …)