Die Lange Nacht der Livemusik in Weiz

Herzlich willkommen zum Kleine Zeitung Honky Tonk® Live Musik Festival in Weiz am Freitag, den 06.05.2022. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Weiz wird zum 15. Mal das große Livemusikereignis in der Oststeiermark veranstaltet, zum ersten Mal nach der Corona bedingten Verschiebung im Herbst wieder im Mai und an einem Freitag. Einen besseren Wochenend-Start gibt es nicht! Acht Stunden Live Musik und gute Unterhaltung verwandelt Weiz am Freitagabend zu einer der längsten Theken der Steiermark. Egal, ob man Blues, Rock’n’Roll, Folk, satten Rock, akustische Lieder oder Musik von den Oldies bis zu den Chartbreakern unserer Tage hören will, hier bekommen Sie ein breit gefächertes Angebot an handgemachter, zeitgenössischer und lebendiger Musik! In jedem Lokal etwas Anderes, für jeden Geschmack das Richtige. Erstmals wird es im Rahmen des Honky Tonk im Europasaal eine „Austropop-Night“ geben. Und im Cafe Schwindhackl gibt es erstmals mit dem bekannten Kabarettisten Oliver Hochkofler Unterhaltung für die Lachmuskel.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten zwei Eintrittsbändchen zum Preis von einem, limitiert auf 50x2 Stück.

Diese sind am 4. Mai zwischen 14 und 16 Uhr im Kleine-Zeitung-Büro in Weiz erhältlich. Die ersten zehn Besucher erhalten jeweils zwei Bändchen gratis. Bitte die Vorteilsclub-Karte mitbringen.