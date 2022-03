15x2 Karten für die Heimspiele des GAK gewinnen!

Heimspiele:

27.08.21 vs. SK BMD Vorwärts Steyr

24.09.21 vs. FC Wacker Innsbruck

01.10.21 vs. FAC Wien

23.10.21 vs. FC Liefering

05.11.21 vs. SKU Ertl Glas Amstetten

26.11.21 vs. SC Austria Lustenau

25.02.22 vs. Young Violets Austria Wien

11.03.22 vs. KSV 1919

01.04.22 vs. FC Blau Weiß Linz

08.04.22 vs. SK Rapid Wien II

22.04.22 vs. spusu SKN St. Pölten

06.05.22 vs. FC Mohren Dornbirn 1913





Wo: Merkur Arena Graz

Teilnahmeschluss: jeweils ca. 14 Tage vor dem Spiel