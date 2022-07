Rhythmisches Orchesterhighlight

Solisten, Chor und 18 Schlagzeuger – so haben Sie die Carmina Burana noch nie gehört: am 21. August in der CMA Ossiach. Eine sensationelle Carmina Burana präsentiert heuer die „Night Of Percussion“. Das Ensemble „studio percussion graz“ bringt als erstes Ensemble der Welt die Neuversion von Carl Orffs „Carmina Burana für Solisten, Chor und einem Percussion Orchester mit sage und schreibe 18 Schlagzeugern auf die Bühne. Der „Coro del friuli Venetia Giula“, der Projektchor Kärnten, der Projektkinderchor Kärnten sowie die Solisten Christina Tschernitz, Leo Hutter und Martin Leitner bringen unter der Leitung von Ernest Hötzl ein monumentales Klangereignis in den Kärntner Sommer.

Night of Percussion

21. August 2022, 19.30 Uhr

Carinthische Musikakademie Ossiach, Alban Berg Konzertsaal

+43 4243 455 94

www.studiopercussion.com