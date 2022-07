Woodstock in Kärntens Bergen!

Das Fuzzstock Bergfestival hat sich zum „Woodstock in den Kärntner Bergen“ etabliert. Ein hochkarätiges Line-Up und tolles Programm werden Ende August dem Publikum einheizen. Am 26. und 27. August geht auf dem Klippitztörl das diesjährige Fuzzstock Bergfestival über die Bühne. Seit seiner Erstauflage 2019 hat sich um dieses Festival eine treue, stetig wachsende Fangemeinde gebildet. Und gerade weil das von Herwig „Fuzzman“ Zamernik und Georg Hochegger ins Leben gerufene Festival es sogar geschafft hat, in den kulturarmen Coronajahren 2020 und 2021 Musik in die Herzen und Ohren der Fangemeinde zu zaubern, freut man sich umso mehr auf die heurige Auflage des Bergfestivals. Das „Murmale“, wie das auf Social-Media aktive Maskottchen des Fuzzstock heißt, kann dieses Jahr wieder aus dem Vollen schöpfen. Auf die Besucher wartet ein geschmackvolles und unterhaltsames Musikprogramm (Line-Up siehe Infobox), abgerundet von einem hochwertigen Rahmenprogramm. Neu in diesem Jahr ist eine weitere Festivalbühne - der „Murmalebau“, auf der Nachwuchs-Acts der Österreichischen Musikszene gefördert werden. Das Zelt neben der Open-Air-Bühne wird zur vollwertigen Zweitbühne ausgebaut und mit einer umweltfreundlichen Beheizung ausgestattet. Apropos umweltfreundlich: Bei der Gastro legt das Team um „Fuzzstock“ höchsten Wert auf regionale und frische Produkte.

Ermäßigung

Die ermäßigten Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, bei der Kleine Zeitung-Tickethotline unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zuzüglich Gebühren) erhältlich

Fuzzstock Bergfestival

26. bis 27. August 2022

Auf dem Klippitztörl

www.fuzzstock.at

Programm

Freitag, 26. August

Vorprogramm:

Bieranstich mit Fainschmitz

MURMALE BAU

Dexpleen

Salamirecorder

HAUPTBÜHNE

Resi Reiner

Viech

June Cocó

Attwenger

Clara Luzia

AFTERPARTY

DJ Cantu

Samstag, 27. August

MURMALE BAU

Onkel Gusta

Bicycle Terror

HAUPTBÜHNE

Schrecken

Bipolar Feminin

K.U.N.T.Z.

Kreiml & Samurai

Fuzzman & The Singin' Rebels

AFTERPARTY

DJ Dent