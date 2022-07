Komödien im Schloss Porcia

Im Schloss Porcia darf auch diesen Sommer im Rahmen der Komödienspiele von Anfang Juli bis Ende August wieder herzhaft gelacht werden. Die 61. Spielzeit des Ensemble Porcia wird am 8. Juli im Schloss Porcia mit zahlreichen Ehrengästen und Festrednerin Lisz Hirn eröffnet. Im Anschluss folgt die Premiere des Klassikers „Tartuffe oder Der Betrüger“ von Molière, eine Komödie, die durch Aktualität und Zeitlosigkeit besticht. Am selben Tag wird auch die Ausstellung der Bühnenbibliothekskostbarkeiten der Universität Klagenfurt im Foyer des Schlosses eröffnet. Bereits vor der Eröffnung feierte die Kinderkomödie „Der Glöckner von Notre-Dame“ im Schloss ihre Premiere. Der Sonntag nach der Eröffnung steht im Zeichen der bildenden Kunst: Die Premiere von „Der Freigeist“ von Éric-Emmanuel Schmitt wird gemeinsam mit der Vernissage von Karl Stark im neuen Theater in den Probebühnen gefeiert werden. Am 16. Juli feiert „Der Florentinerhut“ von Eugène Labiche Pre[1]miere und mit der Premiere von „Das perfekte Geheimnis“ von Paolo Genovese am 22. Juli ist der diesjährige Spielplan komplett. Auch der Theaterwagen Porcia wird in diesem Sommer wieder auf Tournee sein. Nach der Österreichpremiere in Wien am 22. Mai und einer Station in Graz am 29. Mai feierte er Kärntenpremiere am 1. Juni in Gmünd.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für folgende Vorstellungen des Ensemble Porcia:

Mittwoch, 17. August 2022, 20.30 Uhr, Schloss Porcia

"Tartuffe"

Freitag, 19. August 2022, 20.30 Uhr, Schloss Porcia

"Der Florentinerhut"

Dienstag, 23. August 2022, 20.30 Uhr, Schloss Porcia

"Das perfekte Geheimnis"

Limitiertes Kontingent!

Die Reservierung ist telefonisch unter (04762) 42020 oder via Mail kassa@ensemble-porcia.at und direkt im Kartenbüro (Burgplatz 1, 9800 Spittal an der Drau) möglich. Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Vorteilsclub-Karte bei Kartenabholung an der Theaterkasse bestätigt werden.

