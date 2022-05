Musikverein Kärnten - mehr als 190 Jahre kulturelle Arbeit für die Menschen des Landes.

Jährlich veranstaltet der Musikverein Kärnten eine Reihe von Konzerten mit internationalen Orchestern, Dirigenten und Solisten der Extraklasse. 1828 als „Kärntnerischer Musikverein“ gegründet, war das Bestreben des Musikvereins eine Ausbreitung, Vervollkommnung und Veredelung der Tonkunst, mit der Hauptaufgabe Gesellschafts- und öffentliche Konzerte zu veranstalten. Heute ist die Kernaufgabe des Musikvereins Kärnten die Pflege und Förderung der Musik im Sinne der Veranstaltung hochkarätiger Orchesterkonzerte, mit einem Repertoire von Klassik über zeitgenössische Musik bis zu Crossover-Projekten.

Der Klang des Nordens

Borodin, Sibelius und Tschaikowsky erklingen am 23. Mai im Konzerthaus Klagenfurt. Als Violin-Solistin ist Anush Nikogoshyan zu hören. Die bezaubernde Anush Nikogoshyan, Preisträgerin des internationalen Kärntner Wörthersee-Musikstipendiums, kehrt mit dem skandinavischen Violinkonzert von Jean Sibelius nach Klagenfurt zurück. Mit diesem ikonischen Werk des Komponisten aus Helsinki, aber auch der 4. Symphonie Tschaikowskys aus St. Petersburg entführt Sie das nächste Event im Konzerthaus Klagenfurt am 23. Mai um 19.30 Uhr in die weißen Nächte des Nordens. Zuvor sind aber noch Alexander Borodins Polowetzer Tänze aus der Oper „Fürst Igor“. Es spielt das KSO Kärntner Symphonieorchester unter dem Dirigat von Nicholas Milton.

KSO Kärntner Sinfonieorchester

Alexander Borodin: Polowetzer Tänze aus der Oper „Fürst Igor“

Jean Sibelius: Violinkonzert in d-moll, op.47

Peter Tschaikowsky: Symphonie Nr. 4 f-moll, op.36

Alle Details zum Programm unter www.musikverein-kaernten.at

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für die Konzerte des Musikverein Kärnten.



KSO Kärntner Sinfonieorchester

Montag, 23. 5. 2022, 19.30 Uhr

Konzerthaus Klagenfurt | Großer Saal

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.