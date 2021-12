Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Mit dem Ski-Scheckheft des Kleine-Zeitung-Vorteilsclubs macht das Wedeln auf den Pisten gleich doppelt so viel Spaß! ©

Viel Ski um die halbe „Marie“

Am 13. Dezember finden Sie unser beliebtes Ski-Scheckheft in Ihrer Kleinen Zeitung (Steiermark-Ausgabe). Mit den dort enthaltenen Gutscheinen erhalten Sie in 21 Skigebieten zwei Tagesskikarten zum Preis von einer.

Das Ski-Scheckheft ist wie alle Jahre wieder ein Lockruf auf die Pisten, zum günstigen Skivergnügen und zu ganz besonderen winterlichen Familienausflügen. Das Heft enthält insgesamt 21 Gutscheinabschnitte, mit denen Sie in den dazugehörigen Skigebieten zwei Tagesskikarten zum Preis von einer erhalten. Die Schecks gelten bei manchen unserer Partner auch für Halbtageskarten oder auch für Kinder-Tageskarten. Alle Informationen dazu finden Sie direkt in Ihrem Ski-Scheckheft.

MEIN V%RTEIL: Ihr Kleine Zeitung Ski-Scheckheft 2021/22 Am 13. Dezember finden Sie das beliebte Ski-Scheckheft in Ihrer Kleinen Zeitung (Steiermark-Ausgabe). Und so funktioniert's:

Ihre Kundennummer in das dafür vorgesehene Feld eintragen.



Den Gutscheinabschnitt an der Kasse im jeweiligen Skigebiet abgeben, Vorteilsclub-Mitgliedskarte oder Kundennummer im Benutzerprofil auf kleinezeitung.at vorzeigen und damit zwei Tagesskikarten zum Preis von einer erstehen.



Bei einigen Skigebieten auch auf Kinder- oder Halbtageskarten einlösbar (siehe jeweiliger Gutscheinabschnitt).



Pro Vorteilsclub-Mitglied und Skigebiet kann nur ein Gutschein eingelöst werden.



ACHTUNG – wenn Sie sich nicht durch Vorzeigen der Vorteilsclubkarte oder Kundennummer im Benutzerprofil als Mitglied ausweisen können, kann der Liftbetreiber die Einlösung Ihres Gutscheins ablehnen.



Einlösbar bis zum Ende der Skisaison 2021/22.

Unsere 21 Partnerskigebiete für die Saison 2021/22. Foto ©