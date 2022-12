Viel Ski um die halbe „Marie“

Am 12. Dezember 2022 finden Sie unser beliebtes Ski-Scheckheft in Ihrer Kleinen Zeitung (Steiermark-Ausgabe). Mit den dort enthaltenen Gutscheinen erhalten Sie in 20 Skigebieten zwei Tagesskikarten zum Preis von einer.

Das Ski-Scheckheft ist wie alle Jahre wieder ein Lockruf auf die Pisten, zum günstigen Skivergnügen und zu ganz besonderen winterlichen Familienausflügen. Das Heft enthält insgesamt 20 Gutscheinabschnitte, mit denen Sie in den dazugehörigen Skigebieten zwei Tagesskikarten zum Preis von einer erhalten. Die Schecks gelten bei manchen unserer Partner auch für Halbtageskarten oder auch für Kinder-Tageskarten. Alle Informationen dazu finden Sie direkt in Ihrem Ski-Scheckheft.