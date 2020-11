Facebook

Die 99ers im Spiel gegen Bratislava. Das "Pack-Derby" gegen den KAC birgt wie immer viel Brisanz. © Werner Krainbucher

Lassen Sie sich das "Pack-Derby" nicht entgehen!

Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen und damit weiter an der Tabellenspitze: Da scheint für die Graz99ers das traditionell heiße „Bruderduell“ mit dem KAC am Freitag um 17.30 Uhr gerade recht zu kommen. Aber Vorsicht! Auch der KAC ist zuletzt immer besser in Schuss gekommen. Während die Steirer am Sonntag mit einem 3:1 gegen die Black Wings aus Linz erfolgreich Revanche für die 0:2 Niederlage in der zweiten Runde nahmen, ließ auch der KAC mit einem letztlich klaren 4:1-Sieg über die Salzburger Bullen aufhorchen. Mit zwei Punkten heute Abend in Bratislava könnten die „Rotjacken“ sogar auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken.

Das „Pack-Derby“ 99ers gegen KAC wird also der große Schlager des kommenden Wochenendes. Da das Match weder auf Puls24 noch auf Sky live zu sehen sein wird, übertragen die Graz 99ers erstmals das Match um 6,90 Euro per Livestream auf ihrer Homepage. 20 Kleine- Zeitung-Leser können kostenlos mit dabei sein!