Vorteilsclubmitglieder können sich unter Angabe ihrer VTC-Nummer bei den Betrieben direkt melden und die 2für1 Aktion buchen.

„Auf den Schneeschuhen durch den Zirbenwald“

Aktion von 03.-04.01.21: Nächtigung mit Frühstück, Schneeschuh-Testen am 03.01., Schneeschuhwanderung am 04.01.

à für 2 Personen: 70 EUR beim Alpengasthof Sabathy

Alpengasthof Sabathy, Granitzen 32, 8742 Obdach

03578 8230

info@alpengasthof-sabathy.at

www.alpengasthof-sabathy.at

„Schneeschuhwanderung auf die Grafenalm“

Aktion von 15.-16.01.21: Nächtigung mit Frühstück und Schneeschuhwanderung am 16.01.

à für 2 Personen: 68 EUR im JUFA Hotel Seckau/Spielberg***

JUFA Hotel Seckau/Spielberg

Seckau 2, 8732 Seckau

+43 5 7083-270

seckau@jufa.eu

www.jufa.eu/hotel/seckau

„Aus den Schneeschuhen in die Therme“

Aktion von 23.-24.01.21.: Nächtigung inkl. Frühstück, Schneeschuhtour „Aus den Schneeschuhen in die Therme“ am 23.01., Aqualux Therme Fohnsdorf Abendeintritt ab 16 Uhr am 23.01.



für 2 Personen: 55 EUR in der

à Pension Kisela

Wasendorferstraße 43, 8753 Fohnsdorf

+43 699 - 11682061 und +43 3573 - 34423

notburga.kisela@gmx.at

www.kisela.at





für 2 Personen: 80 EUR im

à Hotel Fohnsdorf

Siemensstraße 9, 8753 Fohnsdorf

+43 3573 - 414 950

office@hotelfohnsdorf.at

www.hotelfohnsdorf.at

„Schneeschuhwanderung auf die Hohe Ranach“

Aktion von 05.-06.02.21: Nächtigung mit Frühstück und Schneeschuhwanderung am 06.02.

à für 2 Personen: 68 EUR im JUFA Judenburg – Hotel zum Sternenturm

JUFA Judenburg – Hotel zum Sternenturm

Kaserngasse 22, 8750 Judenburg

+43 5 7083-290

judenburg@jufa.eu

www.jufa.eu/hotel/judenburg/