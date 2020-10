Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 % auf „Cats“-Vorstellungen im Wiener Ronacher – bis 23. Februar 2021.



Buchungszeitraum: 1. bis 30. November 2020.



So kommen Sie zu Ihren Tickets:

Telefonisch über Wien- Ticket 01 58885 111 oder auf: kleinezeitung.musicalvienna.at

VBW-Vorverkaufskassen Ronacher, Theater an der Wien und Wien-Ticket-Pavillon an der Staatsoper.



Bitte geben Sie den Aktionscode „vtc2020“ an.



Ermäßigung gültig auf die Kategorien A-D, max. 4 Karten pro Person. Karten nach Verfügbarkeit, nicht in bar ablösbar, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.