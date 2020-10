Facebook

Den A Cappella Chor Villach hören Sie beim Stillen Advent! © KK

Wo die Musik selbst die Botschaft ist

Mit musikalischen Darbietungen der Extraklasse lässt der „Stille Advent“ in den Bezirken und am Domplatz in Klagenfurt vorweihnachtlicher Hektik keine Chance.

Eine musikalische Veranstaltungsreihe hat in den letzten Jahren eine immer größer werdende Zahl an Bewunderern gefunden: Die Rede ist vom „Stillen Advent“. Auch heuer finden die beliebten Konzerte der bekanntesten Kärntner Chöre, die auf so wunderbare Weise auf die Festtage einstimmen, wieder in Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Spittal an der Drau sowie in Wolfsberg statt.

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine "2für1" Ermäßigung auf max. 2 Karten für folgende Veranstaltungen: 28. November 2020, 16.00 Uhr, Stadthauptpfarrkirche Villach 6. Dezember 2020, 16.00 Uhr, Klagenfurt im Dom 12. Dezember 2020, 16.00 Uhr, Markuskirche Wolfsberg 19. Dezember 2020, 16.00 Uhr, Stadtpfarrkirche Feldkirchen 20.Dezember 2020, 16.00 Uhr, Stadtpfarrkirche Spittal Limitiertes Kontingent! Die Karten sind in allen KleineZeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.

Programm:

28. November 2020, 16.00 Uhr, Stadthauptpfarrkirche Villach

A Cappella Chor Villach, Vokalsolisten Kärnten

Harfe: Isabelle Hassler, Gedichte: Christa Fleischhacker und Irmgard Schwarzenegger

4. Dezember 2020, 18.00 Uhr, Landhaushof Klagenfurt

Arc Musica Althofen, MGV Kaning, Carinthia Brass Quartett

Moderation: Anneliese Wernitznig

Eintritt: Freiwillige Spenden für Kärntner in Not

6. Dezember 2020, 16.00 Uhr, Klagenfurt im Dom

Charinthia Chor Millstatt, Ambidravi Vocal

Harfe: Isabelle Hassler, Moderation: Dompfarrer Peter Allmaier

11. Dezember 2020, 18 Uhr, Landhaushof Klagenfurt

Jakob Gallus Chor, Finanzchor Villach, Carinthia Brass Quartett

Moderation: Anneliese Wernitznig

Eintritt: Freiwillige Spenden für Kärntner in Not

12. Dezember 2020, 16.00 Uhr, MarkuskircheWolfsberg

Stimmen aus Kärnten, Die Rosentaler,

Harfe: Magdalena Otti, Moderation: Stadtpfarrer Christoph Kranicki

18. Dezember 2020, 18 Uhr, Landhaushof Klagenfurt

Volksliedchor Feldkirchen, MGV Scholle Haimburg, Carinthia Brass Quartett

Moderation: Anneliese Wernitznig

Eintritt: Freiwillige Spenden für Kärntner in Not

19. Dezember 2020, 16.00 Uhr, Stadtpfarrkirche Feldkirchen

Doppelsextett Velden, Vokalsolisten Kärnten, Kärntner Harfenklang

Moderation: Stadtpfarrer Pater Wolfgang Gracher

20.Dezember 2020, 16.00 Uhr, Stadtpfarrkirche Spittal

Bergmännische Gesangsverein Bleiberg-Kreuth, Die Kärntner aus Ma.Wörth, Kärntner Harfenklang

Moderation: Anneliese Wernitznig