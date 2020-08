Facebook

Die Band „Opas Diandl“ kommt zu „grad & schraeg“. ©

Schräge Klänge beim Festival in Straden

Das Festival „grad & schräg“ in Straden kann auch heuer wieder mit einem hochkarätigen Programm aufwarten. Am Donnerstag, dem 3. September, eröffnen die „Donauwellenreiter“ den Konzertreigen „Delta“ heißt ihre vierte CD mit zwölf neuen Titeln. Am Samstag, dem 5. September, wird „Opas Diandl“ für Aufmerksamkeit unter den Besuchern sorgen. Unter dem Aufhänger „Vorwärts im Kreis“ bringt das Südtiroler Quintett alles – von Barock bis zum Punkrock. Den Abschluss krönt am Sonntag, dem 6. September, bei einer Matinee das Agnes Palmisano Trio & Aliosha Biz mit „Wean & Schdeam“, eine musikalischphilosophische sowie augenzwinkernde Abhandlung über das Werden und Vergehen im Allgemeinen und über Wien und seine Beziehung zum Tod im Speziellen – oft nachdenklich, zumeist sehr vergnüglich und allemal unausweichlich.