Wir verlosen Karten für vier Vorstellungen! ©

(Kammer)Musik auf Tuchfühlung

Klassik bis Jazz im unmittelbaren Lebensraum der Menschen. Nachbarschaftskonzerte in Wohnsiedlungen, deren Tiefgaragen und Innenhöfen. Mitreißend, pur und barrierefrei in jeglicher Hinsicht. In Kooperation mit der Wohnbaugruppe Ennstal verwirklicht der steirische Cellist und Festivalgründer Erich Oskar Huetter mit seinem haus.kultur Festival dieses Konzept höchst erfolgreich seit nunmehr sieben Jahren. Ein weiterer wichtiger Strang des Festivals als „kultureller Nahversorger“ sind dabei Konzerte an unkonventionellen Orten im öffentlichen Raum, so wie einer ÖBB-Wartungshalle am HbH, dem Volkskundemuseum oder einem Altstoffsammelzentrum. Heuer mit dabei: Franzobel, Stefano Bagliano, Patrick Dunst, die Stadtmusikkapelle Liezen u.v.a.