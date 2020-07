Facebook

LadiesRun Graz © (c) © WE SHOOT IT

Virtueller LadiesRun Graz 2020



Sonntag, 27. September 2020

Start/Ziel: heuer läuft man allein, egal wann und egal wo!

Der größte Frauenlauf im Süden Österreichs, der LadiesRun Graz, geht heuer unter ganz besonderen Vorzeichen in Szene.

Trotzdem lautet der Slogan für den wie immer: „Women only!“ Und das geht heuer so: Es gilt fünf Kilometer zu laufen, egal wo und wann. Die Aufzeichnung erfolgt mittels Laufapp oder Laufuhr. Nach dem Lauf gibt man seine Zeit im Änderungslink, den man zwei bis drei Tage vor dem Event zugesandt bekommt, ein. Hier wird dann auch der „Beweis“ hochgeladen, am besten einen Screenshot von der Laufapp oder ein Foto von der Uhr. Dabei ist es wichtig, dass man Distanz, Zeit, Datum und Name sieht – und fertig ist der virtuelle LadiesRun 2020!



Und noch eine Information des Veranstalter: Das Start/Finisher-Paket mit den zahlreichen Goodies, inklusive dem Laufshirt wird den Teilnehmern zugeschickt.