Alle Ermäßigungen im Rahmen vom Kultursommer Kärnten:

Burghof Kino

18. Juli bis 29. August, Klagenfurt

2für1-Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied (limitiert auf je 10x2 Karten pro Veranstaltungstag), Karten erhältlich im Büro von "Klassik in Klagenfurt"

Carinthischer Sommer, 10. Juli bis 29. August, Villach-Ossiach

5 Euro Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied auf alle Konzerte, Karten erhältlich im Büro des Carinthischen Sommers, Lederergasse 12, 9500 Villach oder unter (04242) 28 100 unter Angabe der Kundennummer.

Heunburg Theater, 9. Juli bis 4. September, Haimburg/Völkermarkt

2für1-Ermäßigung für die Aufführungen am 10. Juli und 6. August sowie für den Opern- und Operettenabend am 9. August (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied), Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at

Klassik im Burghof, 4. Juli bis 19. September, Klagenfurt

2für1-Ermäßigung für die Konzerte am 18. Juli und 29. August (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied), Karten erhältlich im Büro von "Klassik in Klagenfurt"

Kleine Zeitung Kulturcamp, 24. bis 28. August und 31. August bis 4. September, Klagenfurt

50 Euro Ermäßigung für max. 2 Plätze pro Vorteilsclub-Mitglied für beide Wochen (buchbar pro Woche), Anmeldung unter office@newschoolofrock.at unter Angabe der Kundennummer

Kulturinitiative Gmünd - Kunstaustellung „EDWARD QUINN“, 6. Juni bis 27. September, Gmünd

30% Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied, gültig für die gesamte Ausstellungsdauer, einzulösen in der Stadtturmgalerie Gmünd gegen Vorweisung der Vorteilsclub-Karte

La Guitarra Esencial, 5. bis 9. August, Millstatt

2für1-Ermäßigung für die Konzerte am 6. und 8. August (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied). Limitiertes Kontingent, gültig in den Kategorien B und C. Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at

Minimundus Klagenfurt „Music around the World“, 8. Juli bis 26. August, Klagenfurt

2für1-Ermäßigung für alle Konzerte (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied), einzulösen im Minimundus Klagenfurt gegen Vorweisen der Vorteilsclub-Karte

Musikwochen Millstatt, 8. Juli bis 4. Oktober, Millstatt

2für1-Ermäßigung (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied) für die Konzerte am 19. und 24. Juli, 19. August und 27.September. Limitiertes Kontingent! Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at

Neuebuehnevillach „Handke Unser“, 3. bis 26. September 2020, Villach

30% Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied für die Vorstellung am 8. September. Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at

Night of Percussion, 28. August 2020, Ossiach

30% Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied. Einzulösen an der Abendkasse ausschließlich gegen Vorreservierung und Vorweisen der Vorteilsclub-Karte.

Taggenbrunner Festspiele, 5. September bis 28. November, St.Veit

30% Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied für folgende Vorstellungen (jeweils max. 15 Karten):

Birgit Minichmayr, Chris Hopkins & Bernd Lhotzky, 5.September 2020

Trio Mnozil Brass, 12. September 2020

Pavel Haas Quartet, 17.September 2020

Liederabend Violeta Urmana, 3. Oktober 2020

Liederabend Michael Volle, 8. Oktober 2020

Liederabend André Schuen, 15. November 2020

Philharmonie Schrammeln, 28. November 2020

Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at

Theatersommer Klagenfurt „Piranhas im Wasserbett“, 7. Juli bis 25. Juli, Klagenfurt

2für1-Ermäßigung für die Vorstellung am 9. Juli im Casineum Velden (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied), Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at

Theater Wolkenflug „Hippocampus“, 9. bis 27. September, Klagenfurt

2für1-Ermäßigung für die Aufführungen am 11. und 12. September. Limitiert auf je 30x2 Karten (max. 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied), Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros oder unter shop.kleinezeitung.at