Gewinnen Sie Plätze für eine exklusive Führung duch die Edward Quinn Ausstellung! ©

Von Picasso bis Hockney. EDWARD QUINN. Künstlerfotograf

Die Ausstellung in der Stadtturmgalerie Gmünd präsentiert eine wunderbare Auswahl an Fotografien des Iren Edward Quinn, dieses Grandseigneurs der Künstlerfotografie, der im heurigen Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Damit wird in der Stadtturmgalerie Gmünd auch in dieser schwierigen Kultursaison eine erstklassige Ausstellung zu sehen sein!

Edward Quinn ist berühmt für seine einfühlsamen und sensiblen Fotografien prominenter Persönlichkeiten und vor allem als begehrter Künstlerfotograf der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Seine Fotografien, die regelmäßig in renommierten internationalen Ausstellungshäusern zu sehen sind, zeichnen sich durch einprägsame und unaufdringliche Einblicke in die Welt der Künstler und ihre Kunst aus.

Die Ausstellung Von Picasso bis Hockney. EDWARD QUINN. Künstlerfotograf im Stadtturm Gmünd zeigt mit mehr als 70 Fotografien eine repräsentative Auswahl von einfühlsamen, sehr persönlichen Aufnahmen Quinns von insgesamt 20 Künstlerpersönlichkeiten, Ein wahres Who´s who der modernen Kunst in Fotografien!

