Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie Karten für Lila House & Crossmopolitans am 7. August 2020 im Kongresshaus Millstatt! ©

Am 7. August steht im Rahmen des 13. Internationalen Gitarrenfestivals ein Doppelkonzert für Crossover Fans am Programm: OIS ODA NIX heißt es bei LILA HOUSE, wenn der Kärntner E-Gitarrist Thomas Wallisch und Hackbrettvirtuosin Heidelore Wallisch-Schauer mit Crossover Weltmusik spielerisch und virtuos in ein musikalisches Universum einladen. Das Latin-Classical-Crossover Ensemble CROSSMOPOLITANS vereint mit dem Gitarristen Jonathan Bolivar, dem Geiger Alejandro Loguercio und dem Schlagzeuger Luis Ribeiro drei in Wien lebende südamerikanische Stars der Szene. Bravourös und mit ausgelassener Spielfreude interpretieren sie Meisterwerke der klassischen Musik völlig neu und mit Latin-Intensity.

www.millstatt.laguitarraesencial.com