Gewinnen Sie zwei von 6 Karten für "Elektra". ©

Die Spielzeit 2020/2021 des Stadttheaters Klagenfurt steht unter dem Motto SERVUS, Intendant Florian Scholz wechselt an das Konzert Theater Bern und übergibt eine noch von ihm geplante Spielzeit an den designierten Intendanten Aron Stiehl. SERVUS ist sowohl ein Wort des Abschieds, als auch der Begrüßung und der Begegnung, es drückt Wehmut aus aber auch die Freude auf das Neue, auf die Möglichkeiten, die in einem Aufbruch liegen. Die Saison wird am 17. September 2020 mit Elektra, in der Regie von Cesare Lievi und unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Nicholas Carter eröffnet.

www.stadttheater-klagenfurt.at