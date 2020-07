Facebook

Fest der Farbenfrohheit und der Lebensfreude

WORLD BODYPAINTING FESTIVAL | Ein Sommer ohne bunt bemalte Körper? Geht gar nicht! Gerade in Zeiten wie diesen.

„Ein Jahr ohne Festival wäre für uns undenkbar!“, betont Veranstalter Alex Barendregt, der mit seinem Team neue Wege geht. „Wir organisieren das World Bodypainting Festival 2020 als Hybrid-Event, das sich sehr stark online, aber auch mit Aktivitäten direkt in Klagenfurt präsentiert.“ Neben täglichen Kunstinstallationen (6.–9. Juli) renommierter internationaler Bodypainting-Künstler an ausgewählten Orten in Klagenfurt wartet in der Stadtgalerie die Kunstausstellung „Seeking Beauty and Intensity of our Existence“ (8. 7.–6. 9.) der italienischen Bodypainting-Künstlerin Elena Tagiliapietra. Zu sehen gibt es einige ihrer wichtigsten Projekte und Werke der Jahre 2010 bis 2020. Am 10. 7. hauchen Künstler den Schaufensterpuppen in der Klagenfurter Innenstadt Leben ein, indem sie live vor Ort echte Mannequins bemalen! Wer an dem Tag durch die Innenstadt flaniert, kann so nah wie sonst nie bei der Entstehung der Kunstwerke dabei sein. Und auch 2020 gibt es einen World Bodypainting Festival Award! Dieser wird in sechs Kategorien online vergeben, ebenso wie drei Weltmeistertitel. Abschließend setzt am 11. Juli eine Online-Live-TV-Show das WBF 2020 in Klagenfurt noch einmal groß in Szene.

Wo: Klagenfurter Innenstadt & online

Wann: 6.–11. Juli 2020