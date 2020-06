Facebook

Gewinnen Sie einen von 25 Kurzurlauben in 5 Top-Domizilen in Österreich! ©

Lust auf Urlaub in Österreich?

So mancher verzichtet in diesem Sommer auf eine Flugreise oder auf einen Ausflug an die Adria und verbringt seine freien Tage stattdessen im Traum-Urlaubsland Österreich. Eine perfekte Gelegenheit, um die Heimat (neu) zu entdecken. Wer das zum Nulltarif machen möchte, versucht am besten sein Glück bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 25 Kurzurlaube in unseren Partnerhotels, allesamt Top-Domizile in traumhafter Lage.

Nächtigen Sie etwa im edlen Grand Hotel Lienz und erfreuen Sie sich an einem umfangreichen Wellnessangebot und dem imposanten Anblick der Lienzer Dolomiten. Das Hotel Karnerhof, direkt am Faaker See gelegen, verwöhnt die Gäste mit Kulinarik der Extraklasse und krönt das Urlaubserlebnis mit Badestrand und Seesauna. Wanderungen in den Nockbergen stehen bei Aktivurlaubern hoch in Kurs, genächtigt wird im Hotel NockResort, das mit Spezialitäten aus dem Alpe- Adria-Raum und Entspannung auf höchstem Niveau begeistert. Ebenfalls in Bad Kleinkirchheim befinden sich Trattlers Hof-Chalets, die auf einzigartige Weise den Komfort eines modernen Hauses mit der Behaglichkeit einer Almhütte vebinden. Spaß und Erholung für die ganze Familie erwarten Sie hingegen in Kesselgrubs Ferienwelt in Altenmarkt-Zauchensee. Das Kinder-Reithotel mit privatem Badesee macht Urlaubsträume wahr.

