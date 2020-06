Facebook

Jeder Tag ein Gewinn: Im Juli können Sie jeden Tag tolle Preise für Ihren Summer in the City gewinnen – und dazu noch einen von sechs Wochenendaufenthalten in Graz.

Mit der Kampagne Summer in the City will Graz Lust auf den Urlaub in der eigenen Stadt machen – und Sie können dabei gewinnen: Die Kleine Zeitung verlost in Kooperation mit der Stadt Graz jeden Tag Gutscheine oder Sachpreise von regionalen Betrieben.

Shopping, Kulinarik, Kultur und Naherholung in Graz erleben: Der Sommer in der Stadt an der Mur bietet so viel. Und die glücklichen GewinnerInnen erhalten tolle Preise Grazer Betriebe, die von der Stadt Graz und der Kleinen Zeitung zur Verfügung gestellt werden.

Als Hauptpreise winken sechs Super-Wochenenden in Graz mit vielen Extras. Unter allen TeilnehmerInnen, die den Juli über beim Gewinnspiel mitgemacht haben, werden zusätzlich sechs exklusive Hauptpreise verlost: Alle TeilnehmerInnen haben die Chance auf eines von sechs Wochenend-Packages mit vielen Extras in Graz, die am letzten Tag des Gewinnspiels vergeben werden.

