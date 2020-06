Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie einen von vier Ausflugsplanern! ©

117 wirklich sehenswerte Sammlungen

Langweilig kann es da im Sommer nicht mehr werden. Das Buch „Museumsreif“ hat zwar nicht wirklich viel mit herkömmlichenMuseen zu tun, dafür umso mehr mit außergewöhnlichen Sammlungen in der Steiermark. Insgesamt117 steirische Sammlungen listet Kleine Zeitung-Experte Christian Penz in seinem 285 Seiten starken Führer auf, beschreibt sie detailgenau und ermöglicht damit ein Ferien- oder Wochenendprogramm für die ganze Familie. Grand-Prix-Fans kommen beispielsweise in Lannach auf ihre Rechnung. Das Grand-Prix-Museum präsentiert unter anderem jene Trophäe, die sich Jochen Rindt 1968 beim Stainzer Bergrennen geholt hat. Ebenso gibt es einen von Ayrton Senna und Damon Hill signierter William-Rennoverall, eine von Jacques Villeneuve abgefahrene Bremsscheibe und von Niki Lauda original besprochene Audiokassetten. „1976 war ich das erste Mal beim Grand Prix in Zeltweg, es war sofort um mich geschehen“, erinnert

sich Gerhard Menzinger im Buch „Museumsreif“ im Gespräch mit Christian Penz. Seit damals ist er ein Motorsportfan und sammelt begeistert Trophäen aller Rennfahrer dieser Welt.