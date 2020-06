Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2für1-Ermäßigung für das Zirkuscamp! © KK

Der beliebte Sommer - Mitmachzirkus des Sportvereins für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten kommt wieder ins Herz von Klagenfurt!

Willst du einmal selbst Star in der Zirkusmanege sein, einmal am Vertikaltuch durch die Lüfte schweben, beim Seiltanz oder auf den Laufkugeln graziös balancieren oder dich beim Jonglieren oder Break Dancen von deiner coolsten Seite zeigen und auf der Bühne präsentieren was in dir steckt? Dann bist du bei diesen Sommerprojekten genau richtig!

Zwei Kinder können zum Preis von einem bei der Zirkuswoche in Klagenfurt dabei sein!