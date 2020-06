Facebook

Corona hat die Welt verändert - aber wie geht es weiter? ©

„Green Pressure“: Über Auswirkungen und Chancen von Corona

Die Reihe „Styria Ethics“ widmet sich am 10. Juni der ökologischen Seite der Krise.

Corona veränderte vieles – nicht aber unser Engagement für Ethik in den Medien: Die Reihe „Styria Ethics“, eine Initiative der Styria Media Group in Kooperation mit der FH Joanneum (Journalismus und PR), geht in die nächste Runde, und widmet sich auch der Corona-Krise.

Ist sie eine Chance für die Transformation zu einem nachhaltigeren Lebensstil oder doch Auslöser eines Backlashs? Wird der „grüne Druck“ nach Abklingen der Pandemie wieder aufgebaut? Welchen Beitrag kann Österreich leisten?

Ernst Sittinger diskutiert am 10. Juni um 17 Uhr mit Klimaschutz- und Umweltministerin Leonore Gewessler und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb im Skyroom des Styria Media Centers Graz über Auswirkungen der Corona- für die Klimakrise, dadurch entstehende Chancen und ihre persönlichen Erlebnisse in den vergangenen Wochen.



Via Livestream auf kleinezeitung.at können Sie mit dabei sein.