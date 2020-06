Folgende Preise gibt es bei unserem Vatertag-Gewinnspiel zu gewinnen:

Kletterpark-Aktion

Inmitten der Baumkronen des Grazer Hilmteichs

befindet sich ein Waldseilgarten der Extraklasse, mit sieben verschiedenen Kletterstrecken und 90 Hindernissen. Ein außergewöhnlicher Mix aus Nervenkitzel, körperlicher Anstrengung und Naturerlebnis und wie geschaffen für einen gemeinsamen Tag: Gemeinsam mit dem WIKI Adventure Park verlosen wir zehn Freikarten für je ein Vater-Sohn- bzw. Vater-Tochter-Gespann.

Dolce Vita in der Träumerei

Mit italienischer Musik, Boccia spielen, Beachhouse chillen, im Weingarten oder in der Streuobstwiese picknicken oder an wunderschöne wetterfeste Plätze im In- und Outdoor Bereich richtiges Dolce Vita in der Träumerei genießen. Wir machen es möglich.

Zum Vatertag verlosen wir zwei Plätze (Vater und Tochter/Vater und Sohn) für das Dolce Vita in der Träumerei. Die Gewinner erhalten in der Träumerei eine alte Obstkiste gefüllt mit leckeren italienischen Spezialitäten, einer Flasche Prosecco, Uhudlertraubensaft und Mineralwasser für zwei Personen und verbringen einen genussvollen Tag.

Golfturnier mit einem Professional

Die heimischen Golfprofessionals starten mit dem Audi Circuit in die Saison 2020 und euer Vater kann dabei sein. Denn wir verlosen die Teilnahme am 25.06.2020 beim Audi Circuit – gemeinsam mit einem heimischen Playing Professional eine Runde am Murhof, einer der schönsten Golfplätze Österreichs, spielen. Die Teilnahme ist für eine Person. Bitte geben Sie das Handicap Ihres Vaters inkl. Heimatclub an.

Infos dazu hier

Offroad Experience Silber mit Mitsubishi L200

Bei den Erlebnisrunden am 4WD Test Track geht es abseits des glatten Asphalts richtig zur Sache: Auf dem anspruchsvollen Gelände können „Naturliebhaber“ ihre Grenzen testen und in die Rolle eines echten Offroaders schlüpfen. Sie lernen mehr über die Technik der Fahrzeuge und erfahren die Grenzen der Physik. Ein Offroad Erlebnis der etwas anderen Art.

Dauer: 30 Minuten

Vatertagstorte von Mehlspeisenfräulein

Genuss pur zum Vatertag. Wir verlosen eine Vatertagstorte mit dem Geschmack „Schokoladenboden mit Punschfüllung“ (alkoholhaltig)

Der Gewinner muss die Torte am Sa., 13.06.2020 um 9 Uhr beim Mehlspeisenfräulein abholen.

Für alle anderen ist die Torte noch bis Mo., 08.06.2020 fürs Vatertagswochenende bei uns vorbestellbar (solange der Vorrat reicht!).

Mehlspeisenfräulein: Tel. 0699-19 272 579.

Teilnahmeschluss: 9. Juni 2020