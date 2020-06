Facebook

Stand-Up-Paddeling - ein riesiger Spaß! © (c) Judith Fuchs

SUP-Grundkurs oder „Steckerlfisch SUP Tour“ zum 2für1-Preis





Auch wenn „Stand Up Paddeling“ (SUP) einfach zu erlernen ist, mit der richtigen Technik macht es gleich doppelt so viel Spaß. In den Kursen mit ausgebildeten SUPInstruktoren wird großer Wert auf das praktische Üben und den Spaß gelegt. Einzige Voraussetzung an der Teilnahme an den SUP-Grundkursen ist, dass Sie schwimmen können – und viel Spaß zum Rookie Murstausee in Graz-Liebenau mitbringen.



Nach einer kurzen Einführung in die richtige Handhabung des Equipments, geht’s gleicht raus aufs Wasser. Sie erlernen grundlegende Paddeltechniken und die Grundtechnik zum richtigen Kurvenfahren, Abbremsen und Wenden. Mit vielen praktischen Übungen, Tipps und Tricks wird gemeinsam gepaddelt. An Wochenenden besteht auch die Möglichkeit an einer „Steckerlfisch SUP Tour“ teilzunehmen.

Mein V%rteil: SUP-Grundkurs oder "Steckerlfisch SUP Tour" auf der Grazer Mur: für Vorteilsclub-Mitglieder zum „2 für 1“-Preis bei SUPxperience .

Buchungszeitraum ab sofort bis September, je nach Witterung. Termine online od. auf Anfrage. Preis für Vorteilsclub-Mitglieder: 45 Euro für zwei Personen. Dauer: ca 2,5 Stunden

Gruppengröße: 4-15 Personen Ort: Auwiesen - Mur-Auen (Graz-Liebenau)

Buchen können Sie Ihren Kurs unter: office@supxperience.at oder unter Tel. 0699/13 04 09 34



Geben Sie bei der Buchung bitte Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Pro Vorteilsclub-Nummer sind zwei Buchungen möglich.