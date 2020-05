Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team der Gärtnerei Höfler hilft Ihnen zum Gartentraum! © Alexandra Wünscher

Am Donnerstag, 21. Mai sind auf Ihrer Zeitung in den Regionen Weiz, Oststeiermark und Mürztal vier Gutscheine, mit denen Sie tolle Ermäßigungen in der Baumschule und Gartengestaltung Höfler in Puch bei Weiz erhalten. Alternativ können Sie die Gutscheine auch direkt hier herunterladen, im Kleine Zeitung Büro in Ihrer Nähe abholen oder ein gewisses Kontingent liegt auch direkt bei der Baumschule Höfler auf.

Ihre Vorteile:

30% Ermäßigung auf alle einjährigen Sommerblumen

30% Ermäßigung auf eine Pflanze Ihrer Wahl (ausgenommen Eiben- und Kiefernbonsai, Walnuss, Edelkastanie)

30% Ermäßigung auf alle Terracotta & Outdoor Keramiktöpfe

5 Euro Pflanzengutschein (ohne Mindesteinkauf, ausgenommen Gutscheinkauf)

Gilt für alle Vorteile: Alle Ermäßigungen sind bis 30. Juni 2020 auf lagernde Sorten/Produkte einzulösen, solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Hier herunterladen Ihre vier Gutscheine! (2MB)

Baumschule und Gartengestaltung Höfler

Puch 20

8182 Puch bei Weiz

Tel. 0 31 77 / 22 52

www.hoefler.at

office@hoefler.at

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 8-12 Uhr und 13-18 Uhr

Sa. 8-16 Uhr

Feiertags geschlossen. Besichtigung über Sonntagseingang auch außerhalb der Geschäftszeiten möglich.