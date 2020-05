Dance Industry

Seit 2018 gibt es 2 Studios in Kärnten. Die Zentrale in Klagenfurt und weitere 800m2 in der Herzogstadt St.Veit/Glan. Sie zählt mit ihren über 250 Mitgliedern zu den größten Tanzstudios in Kärnten. Weitere Infos finden Sie hier!

TSC The One

Das Angebot des TSC The One erstreckt sich von Hip-Hop über Breakdance, Modern Dance, Ballett und Showdance bis hin zu Kindertanz. So ist für Klein und Groß, in jeder Altersgruppe, der passende Tanzkurs dabei. Weitere Infos finden Sie hier!