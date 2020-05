Wir verlosen je 5x1 gratis Probemonat für das Tanzstudio „Dance Industry“ in Klagenfurt und „TSC The One“ in Graz! Teilnahmeschluss: 31. Mai 2020

Mitspielen und gewinnen! © Dance Industry

Seit Mitte Mai kooperiert die Kleine Zeitung mit dem Tanzstudio Dance Industry in Kärnten und dem TSC The One in der Steiermark, um ihre Leserinnen und Leser mit Ideen zu unterstützen, damit ihre Kinder auch in diesen besonderen Zeiten zuhause fit bleiben. Ab sofort finden Sie hier Video-Anleitungen für Online-Tanzkurse, bei denen sich Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise bewegen können und dabei euch etwas Neues erlernen.

Ihre Kinder sind auf den Geschmack gekommen? Dann empfehlen wir Ihnen unser Gewinnspiel, bei dem wir 5x 1 gratis Probemonat für Neukunden der Dance Industry und des TSC The One für einen Kurs Ihrer Wahl für das Semester 2020/21 verlosen. (Dance Industry: Einlösbar für die Standorte Klagenfurt oder St. Veit. TSC The One: Einlösbar für Graz)

Wir wünschen Ihnen viel Glück!