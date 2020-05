Gnocchi mit Mohnbutter und fruchtigem Salat

Arbeitszeit: 40-60 Minuten

Schwierigkeitsgrad: mittel

Für 4-6 Portionen

Zutaten für die Gnocchi

200 g Ricotta

50–80 g Parmesan

1 Ei

100 g Butter

800 g festkochende Kartoffeln

200–300 g glattes Weizenmehl

50 g Mohn

Salz

Zutaten für den Salat

1 grüner Salat

1 Bund Radieschen

100 g Himbeeren

Balsamicoessig

2–3 TL Dijonsenf

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung

1. Für die Gnocchi ungeschälte Kartoffeln in kochendem Salzwasser etwa 30 Minuten garen, bis sie weich sind. Abgießen und abkühlen lassen. In noch warmem Zustand schälen und durch eine Kartoffelpresse drücken.



2. Eidotter, Ricotta und Mehl dazumischen und zu einem glatten Teig kneten. Falls der Teig auf der Arbeitsfläche festklebt, etwas Mehl dazugeben. Falls er zu trocken ist, ein wenig Eiklar zufügen.



3. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche den Teig vierteln und ca. 1 cm dicke Schlangen formen. Jeweils in 2 cm dicke Stücke schneiden und mithilfe einer Gabel flach drücken.



4. Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Gnocchi langsam hineingeben. Wenn sie an die Oberfläche steigen, mit einem Knödel- bzw. Lochschöpfer herausnehmen und in ein Sieb geben. Mit ausreichend Wasser durchspülen.



5. Teller im Backofen bei 100 °C ca. 10 Minuten vorwärmen.



6. Für den Salat die Radieschen waschen und in feine Scheiben schneiden.



7. Die Hälfte der Himbeeren, 6 EL Olivenöl, 3 EL Wasser, 2 bis 3 TL Senf, 3 EL Balsamicoessig, ¼ TL Salz und Pfeffer mit einem Pürierstab zu einem sämigen Dressing verarbeiten. Nach Geschmack nochmals salzen und pfeffern.



8. Kurz vor dem Servieren den abgetropften Salat, restliche Himbeeren und Radieschen mit dem Dressing gut vermischen. Salat in kleinen Schüsseln servieren.



9. In einer Pfanne Butter schmelzen, 2 bis 3 EL Wasser dazugießen und Mohn darin anrösten. Parmesan reiben.



10. Gnocchi in der Butter schwenken, auf den vorgewärmten Tellern verteilen und mit Parmesan und Pfeffer bestreuen.

Weinempfehlung: Ein leichter Traminer oder halbtrockener Muskat-Ottonel, etwa aus dem Neusiedlersee-Hügelland, könnte zwar eine gewagte, aber dafür spannende Kombination zu diesem Gericht sein.