Frühlingsminestrone mit Petersilien-Zitronen-Pesto

Arbeitszeit: 30-40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für 4-6 Portionen

Zutaten für die Suppe

½ kleiner Karfiol

1 Karotte

¼ Sellerieknolle

50 g Erbsen

1 kleine Lauchstange

2 Knoblauchzehen

2 Tomaten

3 EL Tomatenmark

50 g Spaghetti

2 Lorbeerblätter

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung Suppe

1. Tomaten mit einem kleinen Messer kreuzweise einschneiden und in einem Topf mit heißem Wasser 2 bis 3 Minuten blanchieren. Mit eiskaltem Wasser abschrecken, schälen und in kleine Stücke schneiden.

2. Lauch waschen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Karotten und Sellerie ebenfalls schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben bzw. Würfel schneiden. Karfiol waschen und in kleine Röschen teilen.

3. In einem hohen Topf 5 EL Olivenöl erhitzen und Lauch ca. 5 Minuten glasig anschwitzen, aber nicht braun werden lassen. Tomaten und Tomatenmark dazugeben und kurz mitrösten.

4. Mit etwa 1,3 l Wasser aufgießen und aufkochen lassen. 1 bis 2 TL Salz, Lorbeerblätter und Pfeffer dazugeben.

5. Sobald die Suppe kocht, Karfiol, Karotte, Sellerie sowie Lauch zufügen und 5 bis 8 Minuten köcheln lassen. Die Nudeln brechen, dazugeben und in der Suppe al dente (siehe Verpackung) kochen. 2 Minuten vor Ablauf der Kochzeit die Erbsen zufügen. Vor dem Servieren nochmals aufkochen lassen. Achtung: Gemüse nicht überkochen, sondern es lieber noch bissfest servieren.

6. Suppe mit einem Teelöffel Pesto servieren.

Zutaten für das Pesto

40 g geriebener Parmesan

1 Bund Petersilie

1 Knoblauchzehe

1 Bio-Zitrone

30 g Pinienkerne

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung Pesto

1. Petersilie waschen, trocknen und abzupfen. Zitronenschale abreiben und Saft auspressen. Knoblauch schälen und grob schneiden.



2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Achtung: Pinienkerne beim Rösten nicht aus den Augen lassen, da sie schnell anbrennen.



3. Petersilie, Knoblauch, Pinienkerne, 3 EL Olivenöl, Zitronenschale sowie 2 EL Zitronensaft pürieren. Parmesan dazugeben, gut umrühren, anschließend salzen und pfeffern.



Weinempfehlung: Muskat oder Gelber Muskateller, beispielsweise aus der Südsteiermark: Die feinen Muskat- und Zitrusnoten verbunden mit feiner Säure sind ein spannender Begleiter zum Pesto.