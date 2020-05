Facebook

Erfahrungen am Klettersteig sammeln © KK

Kleine Zeitung Basic Instinct Klettersteigtag oder Klettersteigkurs Ramsau/Dachstein



Beim Klettern vereinen sich Sport und Naturerlebnisse auf ganz besondere Weise. Doch Klettern will gelernt sein – und dafür eignen sich die Klettersteigkurse von Alps mit geprüften Bergführern ganz besonders

gut. Das Beste daran:Vorteilsclub-Mitglieder bezahlen dafür nur den halben Preis.

Zur Auswahl stehen der eintägige „Basic Instinct“-Tag am Hochlantsch sowie ein Klettersteigkurs inklusive Übernachtung in Ramsau/Dachstein. Einschlägige Vorkenntnisse sind nicht nötig, Kondition und Motivation

umso mehr. Berg heil!

Mein V%rteil - Basic Instinct Klettersteigtag 50 % Ermäßigung auf Anfänger Klettersteigtag "Basic Instinct" mit den geprüften Bergführern von Alps Termine: 1. Termin: 11.06.2020

2. Termin 12.06.2020

3. Termin 13.06.2020

4. Termin 14.06.2020

5. Termin 19.06.2020

6. Termin 22.06.2020

7. Termin 21.06.2020 Start: jeweils um 09 Uhr, Ende um 14 Uhr

Kursort: Naturfreunde Klettersteig am Hochlantsch



Normalpreis: 129 Euro. Für Vorteilsclub-Mitglieder um 50 Prozent ermäßigt. Preis inbegriffen: inkl. Leihausrüstung. Leihausrüstung beinhaltet: Klettergurt, Klettersteigset, Helm, Karabinerset. Hinweis: Festes Schuhwerk(Wander oder Bergschuhe), Bergbekleidung, Jause und Rucksack bitte mitbringen! Bei Schlechtwetter findet der Kurs an einem der Ersatztermine statt.

Pro Vorteilsclub-Nummer sind zwei Buchungen möglich.



Buchen können Sie Ihren Kurs unter www.alpsclimbing.com

Bitte wählen Sie dazu den Kurs „Basic Instinct“ aus, geben Sie Ihre Kleine Zeitung Kunden-Nummer im Feld „Abo Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt“ und den Gutschein-Code: KLEINE2020S50 bei der Buchung an.

Mein Vorteil: Klettersteigkurs Dachstein/Ramsau 50% Ermäßigung auf "Start Klettersteigkurs" Dachstein Ramsau mit den geprüften Bergführern von Alps Termine: 1. Termin: 11.07.-12.07.2020

2. Termin 18.07.-19.07.2020

3. Termin 25.07.-26.07.2020

4. Termin 03.9-04.09.2020

5. Termin 05.9-06.9.2020 Kursort: Ramsau/Dachsteinsüdseite

Treffpunkt: 10 Uhr, Parkplatz Ramsauermühle (zwischen Silberkarklamm und Ramsau Ort) Normalpreis: 399 Euro. Für Vorteilsclub-Mitglieder um 198,50 Euro. Preis inbegriffen: Führungsgebühr, Übernachtung im Berghotel Türlwand inkl. Frühstück und Abendessen im Doppelzimmer, Ramsau Sommercard inkl. Mautgebühr und PP. Hinweis: Festes Schuhwerk(Wander oder Bergschuhe), Optimal sind ein paar Klettersteighandschuhe oder Handschuhe aus Leder (eventuell Arbeitshandschuhe). Diese helfen dir den optimalen Grip am Stahlseil zu finden und schützen deine Handflächen.! Pro Vorteilsclub-Nummer sind zwei Buchungen möglich. Buchen können Sie Ihren Kurs unter www.alpsclimbing.com

Bitte wählen Sie dazu den Kurs „Basic Instinct“ aus, geben Sie Ihre Kleine Zeitung Kunden-Nummer im Feld „Abo Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt“ und den Gutschein-Code: KLEINE2020S50 bei der Buchung an.