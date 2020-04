Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Frierss

Am 10. Mai ist Muttertag! Vieles ist heuer anders, aber Muttertag ist und bleibt ein besonderer Anlass, unseren Liebsten wieder einmal Danke zu sagen.

Wie könnte man dies besser als mit Blumen und besonderen Köstlichkeiten aus dem Hause Frierss.

Seit mehr als 120 Jahren ist der Villacher Traditionsbetrieb bestens bekannt für seine köstlichen Kärntner Wurst- und Schinkenspezialitäten, ebenso wie für seine besonderen italienischen Köstlichkeiten. So reift bei Frierss seit Generationen Österreichs feinster Prosciutto Castello, der in der Gegendtaler Rohschinkenmanufaktur 14 Monate in reinem Meersalz lufttrocknet, bis er sein erstklassig mildes Aroma mit leicht süßlicher Nussnote entfaltet. Auch fein milde Mortadella wird bei Frierss traditionell gebraten ebenso wie Edelschimmelsalami für jeden Geschmack.

Entdecken Sie die Vielfalt an Frierss Wurst- und Schinkenspezialitäten, Jausen und Genusskartons im neuen Frierss Onlineshop unter www.frierss-onlineshop.at

Und damit Sie Ihre Liebste auch heuer besonders überraschen können, möchten wir Sie zu unserem Gewinnspiel einladen.

Machen Sie mit und gewinnen Sie feine Muttertagsgeschenkkartons mit besonderen Köstlichkeiten von Frierss – bis vor die Haustür geliefert.