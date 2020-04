Facebook

Mitspielen und gewinnen! © Frankowitsch

Überraschung geglückt. Herz was willst du mehr.

Das Glück für Mama beginnt mit einem exklusiven Genusskorb von Frankowitsch für die Minifeier zuhause!

Wahre Brötchenliebhaber wissen es ja schon. Frankowitsch, das heißt tratschen und gustieren. Und einfach genießen. Ein Brötchen und ein Glas Prosecco oder ein Pfiff Bier. Das hat seit 70 Jahren Tradition und Stil. Jetzt gibt es diesen Stil auch für den Genuss in kleinem Rahmen. Ab sofort gibt es aber auch Frankowitsch für zuhause.

Die kleinen feinen Aufstriche und Brötchen gibt’s jetzt in wunderbaren Selektionsboxen für kleine Anlässe. Und für alle Gaumen, egal ob Fisch, Fleisch oder vegan kombiniert mit dem passenden Getränk. Einfach abholen und genießen. Und für besondere Anlässe schuf der hauseigene Patissier eine Versuchung ohne Sünde. Die neue Muttertags-Torte vereint Frucht und Schokolade in verschiedenen Mousse Kompositionen. Eine himmlische Kombination – gerade zum Muttertag. All das gibt es jetzt zu gewinnen. Viel Glück!