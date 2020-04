Facebook

Gewinnen Sie eine Führerscheinausbildung bei der Fahrschule Roadstars in Graz! ©

Gewinnen Sie für sich, Ihre Kinder oder Ihre Enkel eine Führerscheinausbildung!

Die Fahrschule Roadstars liegt mitten in Graz am Jakominiplatz und ist barrierefrei. Wir sind die Experten für die Zweirad und PKW Ausbildung. Über 15 hauptberufliche FahrleherInnen stehen den Kunden mit ihrer Kompetenz und Fachwissen zur Verfügung.

Man erreicht die Fahrschule Roadstars leicht mit öffentlichen Verkehrsmittel, für Kundenfahrzeuge gibt es öffentliche Stellflächen bei der Fahrschule oder in der Tiefgarage in der Schönaugasse gegen Gebühr.

Roadstars bietet Führerscheinausbildungen aller Klassen an, insbesondere für Moped, PKW, Motorrad, LKW und Bus . Der Theorieunterricht findet in Modulen statt, so ist es möglich ist, täglich ohne Vorwissen in den Kurs ein zu steigen.

Es stehen sowohl Fahrzeuge mit Automatik- als auch Schaltgetriebe zur Verfügung. Unser Büroteam ist von Montag bis Freitag erreichbar. Praktische Fahrstunden sind individuell, insbesondere auch am Samstag, vereinbar.

Fahrschule Roadstars

Radetzkystraße 1, 8010 Graz

www.rfd.at