Gewinnen Sie ein Coachingrogramm von Mag.a Michaela Messner. ©

Wir verlosen ein online Einzelcoaching „In 6 Schritten dein Selbstwertgefühl stärken“ um 1.290 Euro und ein online Power Coachingprogramm um 290 Euro von Mag. Michaela Messner.

Die Kinesiologin Michaela Messner arbeitet seit über 15 Jahren in der Telefon- und Onlineberatung. In ihrer Praxis in Wolfsberg begleitet sie Menschen mit Hilfe der Kinesiologie und mit Familienaufstellungen. Eines der häufigsten Themen in ihrer Praxis ist ein schwaches Selbstwertgefühl: „Viele KlientInnen kommen in meine Praxis, da sie unter einem schwachen Selbstwertgefühl leiden. Sie werden übergangen, werden ausgenutzt und können sich nicht durchsetzen. Oft war es so, dass es ihnen nach 3-4 Sitzungen etwas besser ging und sie kamen nicht mehr. Spätestens nach 1 Jahr kamen viele allerdings wieder, und die Arbeit begann von vorne. Das war sehr mühsam. Im letzten Jahr habe ich dann begonnen 2 Coachingprogramme zu entwickeln, damit das Selbstwertgefühl richtig gut gestärkt wird. Es ist wie ein Muskel, wenn du regelmäßig trainierst, wird der stärker!“

Das Coachingprogramm: „In 6 Schritten dein Selbstwertgefühl stärken“ richtet sich an Menschen, die endlich für sich einstehen wollen und ihren eigenen Weg gehen wollen. Die sich endlich durchsetzen wollen und Nein-Sagen lernen und sich selbst und die anderen besser verstehen wollen.

Mag.a Michaela Messner

Kinesiologie – Training - Burnoutprävention - Berufscoaching - Lebens- und Sozialberatung - Familienstellen

Spanheimerstraße 24-26, 9400 Wolfsberg/Kärnten

www.goldenebalance.at