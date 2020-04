Facebook

Auf Instagram unter #Futterathome und #KLZathome posten und mit etwas Glück gewinnen! ©

Die Ausgangsbeschränkungen dauern noch an und wir haben uns gefragt: Was tun Sie um in Ihren Tag etwas Abwechslung zu bringen? Wie danken Sie unseren Alltagshelden?

Egal ob Sie musizieren, turnen oder basteln – seigen Sie uns, wie Sie Danke sagen oder Abwechslung in Ihren Alltag bringen!

Posten Sie Ihr Video/Foto mit einem öffentlichen Profil auf Instagram unter #Futterathome und #KLZathome und schon nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil! 🙌

Teilnahmeschluss ist der 3. Mai 2020.

Die Gewinner werden per Direktnachricht informiert.