Für die Kuchen im Glas:

Zutaten

50 g Zucker

2 Eier

100 g Butter

100 g Mehl

1 gestrichener TL Backpulver

200 g Rhabarber

200 g Erdbeeren

4 Stk. Vorratsgläser

Zucker und Eier minutenlang in der Küchenmaschine aufschlagen, sodass eine cremige Masse entsteht. Die Butter schmelzen und unterrühren. Mehl und Backpulver vermischen und unter die Masse heben. Den Rhabarber waschen, putzen und sehr dünn die Haut schälen. In kleine Stücke schneiden. Die Erdbeeren waschen, putzen und klein schneiden. Unter die Masse heben. Die Masse auf vier Marmeladengläser aufteilen und im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Heißluft für 15 bis 20 Minuten backen {Nadelprobe machen!}. Nach dem Backen sofort verschließen und nach Wunsch verzieren.

Für die Marmelade:

Zutaten

600 g Rhabarber

400 g Erdbeeren

500 g Gelierzucker 2:1

Mark einer Vanilleschote

½ TL Zimt

6 Stk. Marmeladen-Gläser à 190 ml

Den Rhabarber waschen, putzen und schälen. In kleine Stücke schneiden. Die Erdbeeren waschen, putzen und klein schneiden. Früchte mit Gelierzucker in eine Schüssel geben. Für rund 30 Minuten ziehen lassen. Mit dem Vanillemark und dem Zimt in einen Topf geben und unter Rühren aufkochen lassen, rund fünf Minuten einköcheln lassen {Gelierprobe machen} und mit einem Stabmixer stückig pürieren.

In sechs Marmeladen Gläser füllen und diese sofort verschließen. Umdrehen und für eine halbe Stunde umgedreht auskühlen lassen.

