Zubereitungszeit: 30 Minuten

Kochlehrling: sehr, sehr einfach

Zutaten (für 4 Portionen)

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

4-5 Karotten

1 kleiner Romanesco oder Brokkoli

1 kleiner Karfiol

3-4 Kartoffel

2 EL Olivenöl

1,2 l Gemüsesuppe

150 g Erbsen

etwas Koriander, alternativ Schnittlauch

½ Pkg. Backerbsen

Kräutersalz & Pfeffer

Zubereitung:

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und klein würfeln. Die Karotte schälen und in Ringe schneiden. Den Romanesco und den Karfiol waschen, vom Stiel befreien und in Rosen zupfen. Die Kartoffeln schälen würfeln. Zwei Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfeln darin glasig dünsten. Das restliche Gemüse hinzugeben und kurz anrösten. Mit Gemüsesuppe aufgießen und für 15 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Im Anschluss die Erbsen hinzugeben und für ein paar Minuten mitkochen. Die Kräuter waschen und hacken. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den frischen Kräutern und den Backerbsen noch heiß servieren.