Marinierte Truthahnbrust mit Erdnussreis

Arbeitszeit: 30-40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für 4 Portionen

Zutaten für die Truthahnbrust

700 g Truthahnbrust

1 Bund Petersilie

½ Bund Minze

2 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

1 Bio-Orange

1 TL gemahlener Zimt

1 EL Kreuzkümmel

2 EL Ahornsirup

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Zutaten für den Erdnussreis

240 g Basmatireis

80 g geröstete Erdnüsse

1 EL Senfkörner

Olivenöl

Salz

Zubereitung:

1. Für die Truthahnbrust Kreuzkümmel in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett rösten und mörsern. Petersilie sowie Minze waschen, trocknen und Blätter abzupfen. Knoblauch schälen und in grobe Stücke schneiden. Zitrone und Orange abreiben und auspressen.



2. Für die Fleischmarinade Hälfte der Petersilie, Minze, Knoblauch, Zimt, Kreuzkümmel, Zitronen- und Orangenschale sowie deren Saft mit Ahornsirup, 5 EL Olivenöl, 100 ml Wasser und Pfeffer pürieren. Truthahnbrust mit der Marinade gut einreiben und über Nacht oder mindestens

5 Stunden kühl stellen.



3. Backofen auf 200 °C vorheizen.



4. Truthahnbrust aus der Marinade nehmen und salzen. Auf ein Backblech oder in eine Auflaufform setzen und im vorgeheizten Backofen 15 Minuten braten. Dann bei 180 °C 15 Minuten und anschließend bei 160 °C ebenfalls 15 Minuten braten. Aus dem Rohr nehmen, mit Alufolie abdecken und ca. 15 Minuten ruhen lassen, bevor der Braten angeschnitten wird.



5. Die Marinade in einem Topf erhitzen und bei schwacher Temperatur 15 Minuten köcheln lassen und nach Geschmack salzen.



6. Für den Reis in einem Topf 2 EL Olivenöl erhitzen und die Senfkörner dazugeben. Die Senfkörner werden nach einer gewissen Zeit zu hüpfen beginnen und einen nussigen Duft verbreiten. Erdnüsse grob hacken und nach etwa 3 Minuten die Hälfte der Erdnüsse dazugeben

und für 2 bis 3 Minuten weiterbraten. Dann den Reis dazumischen und gut umrühren, damit der gesamte Reis mit Öl bedeckt ist. Mit der 1½-fachen Wassermenge aufgießen. ¼ TL Salz dazugeben, einmal aufkochen lassen und dann weitere 15 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Vom Herd nehmen und zugedeckt stehen lassen. Die restlichen Erdnüsse untermischen und nach

Geschmack salzen.



7. Restliche Petersilie fein hacken. Truthahnbrust in Scheiben schneiden und gemeinsam mit Sauce, Reis und gehackter Petersilie servieren.

Weinempfehlung:

Mittelkräftige Chardonnays, beispielsweise aus dem Neusiedlersee-Hügelland. Die nussig-fruchtigen Aromen des Chardonnays werden perfekt mit den Erdnüssen harmonieren, ein leichter Würzetouch vom Eichenfass kann einen zusätzlichen Kick bringen.