#daheimbleiben Next Liberty: Holen Sie sich das neue Stück ins Wohnzimmer!

Das Next Liberty hat seine Theaterbühne in die Eigenheime verlegt und lädt Groß und Klein ein, ausgewählte Stücke über Streaming zu erleben. Am 12. Mai kommt ein neues Stück! Zusätzlich gibt es zum jeweiligen Stück passende Spielanleitungen.