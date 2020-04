Facebook

© pikselstock - stock.adobe.com

Fernsehvergnügen für die ganze Familie!

Mehr Unterhaltung für die Zeit daheim gefällig? Mit Netflix-Gutscheinen ist der Serien- oder Filmabend definitiv gesichert.

Home-Office, Home-Schooling, Home-Bespaßung und dann auch noch Home-Putzing. Das Daheimbleiben kann gerade für Familien einen ziemlichen Balanceakt darstellen. Ganz wichtig ist es daher, sich bewusst Auszeiten vom Home-Alltag zu nehmen, frische Luft schnappen, ein Buch lesen, oder einfach einmal wieder gemeinsam einen gemütlichen Fernsehabend zu machen.

Eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Dokumentationen für jeden Geschmack und jedes Alter finden Sie beispielsweise beim Streaming-Dienst Netflix - ebenso wie eine Reihe an preisgekrönten Netflix-Originals. Wer ein Netflix-Abo besitzt, kann diese Inhalte jederzeit, überall und auf einer unbegrenzten Anzahl an mobilen Geräten ansehen.

Wir verlosen vier Gutscheine für den beliebten Film- und Serienspaß - diese können die Gewinner sowohl auf bestehende Abos als auch auf neue Abos gutschreiben lassen.