"So geht Zuversicht in Zeiten von Corona"Unser Gratis E-Book zum Herunterladen für alle Abonnenten der Kleinen Zeitung

Was gibt Kraft in einer Zeit, in der die Welt auf den Kopf gestellt wird? Zukunftsforscher, Soziologen, Redakteure und Leser der Kleinen Zeitung schreiben, wie sie mit Corona umgehen. Und entdecken das kleine Glück in der Natur, werfen einen Blick in die Zukunft und überlegen, wie der Umgang mit der Zeit sich in Krisenzeiten ändert. "Im Sommer, wenn die Sonne scheint, braucht es keine Lebenskunst" sagt der Philosoph Wilhelm Schmid in diesem Buch im Gespräch mit Carina Kerschbaumer und erklärt, wie wir es schaffen, auch in Zeiten von Corona zuversichtlich zu bleiben.