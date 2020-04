Aktuell kommt man einfach nicht drum herum, die neue Lust am Selber Backen lässt sich dieser Tage in vielen Haushalten, geteilten Fotos und Videos wieder finden.

Zurück zur Einfachheit: Selber Backen hat zurzeit Hochsaison - und hilft zugleich beim Entschleunigen!

Egal ob Kuchen, Zimtschnecken oder Bananenbrot - da wir momentan zu Hause viel mehr Zeit haben, scheinen sämtliche Diätansätze vorerst einmal über Bord geworfen zu sein: Kohlenhydrate sind wieder in, und das nicht nur in Form von Nudeln und Reis. Selber Backen erfreut sich wieder neuer Beliebtheit.

Die neue Lust am Backen zeigt sich außerdem in vielen Supermärkten: Germ und Mehl werden seit Beginn der Coronavirus-Krise im Handel so stark nachgefragt, dass sie zeitweise wie Nudeln oder Klopapier ausverkauft waren und teilweise auch noch sind. Im Gegenzug steigt die Nachfrage nach Rezepten und Tipps zum Selber Backen rasant an.

Wir möchten Ihnen auch hier wöchentlich einige Backrezept-Ideen zur Verfügung stellen - natürlich wurden diese auch bereits von uns selbst getestet und verkostet!