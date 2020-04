Facebook

Wir brauchen Sie!

Wir sind für unsere LeserInnen auf der Suche nach Unternehmen aus verschiedensten Branchen, die den LeserInnen Ihre Tipps und Tricks verraten! Wie bäckt man das perfekte Brot? Was kann man jetzt im eigenen Garten tun? Wie dekoriert man die Wohnung frühlingshaft, ohne weitere Utensilien zu kaufen? Wie bleibt man daheim fit?

Egal ob Tischler, Fitnesstrainer, Kindergartenpädagoge, Bäcker, Gärtner, Künstler oder eine ganz andere Branche: Verraten Sie unseren LeserInnen Ihre Tipps und Tricks und helfen Sie den LeserInnen die Zeit daheim kreativ zu gestalten!

Wir suchen Ideen für:

Fitnessübungen für zu Hause

Gartentipps für das perfekte Hochbeet oder die Balkonbepflanzung

Backrezepte, unter anderem für die perfekte Osterpinze/Hausbrot

Kochideen für das tägliche Familienessen oder um die Reste im Kühlschrank zu verwerten

Basteltipps für die Kinder

Massagegriffe um die Liebsten zu verwöhnen

Beschäftigung für meine Haustiere

Nähanleitungen

....

Schicken Sie uns Ihr Video, Ihre "do it yourself"-Anleitung mit Fotos und Erklärung oder eine Beschreibung der Tipps mit Link, wo unsere LeserInnen Ihre Tipps finden können. Entweder füllen Sie einfach das Formular im untenstehenden Link aus oder per Mail an vorteilsclub@kleinezeitung.at (bitte auf Firmenname, Adresse, Website/E-Mail nicht vergessen).