Zum Beispiel: Schwebende Seifenblasen

Mit Haushaltsmaterialien können Sie ganz einfach das Gas Kohlendioxid (CO2) erzeugen und Seifenblasen darauf schweben lassen.

Was wird dafür benötigt?

2-3 Päckchen Backpulver oder Natron, ein halbes Trinkglas Essig, eine Schüssel, Seifenblasen

So geht's:

Backpulver in die Schüssel leeren und vorsichtig den Essig darüber schütten. Jetzt schäumt es. Warten, bis der Schaum weniger wird. Nun Seifenblasen in die Schüssel pusten. Dabei darauf achten, dass die Luft nicht in die Schüssel gepustet wird, sondern dass die Seifenblasen von oben in die Schüssel schweben.

Ergebnis:

Die Seifenblasen sollten nun über dem Boden der Schüssel in der Luft stehen bleiben und nicht ganz nach unten fallen.

Hintergrundinfo:

Das Mischen von Backpulver und Essig lässt Kohlendioxid (CO2) entstehen. Dieses Gas ist "schwerer" - also dichter - als die restliche Luft und kann deshalb nicht aus der Schüssel raus. Die leichteren Seifenblasen schweben auf dieser Schicht aus CO2. Auf diese Weise kannst du das Gas CO2 erkennbar machen.

Bekannt ist dieses Gas vor allem, da es mit dem Klimawandel zu tun hat. Wenn es zu viel davon gibt, wird es auf der Erde zu warm. Es ist aber für das Leben auf der Erde auch von großer Bedeutung - alle Pflanzen brauchen es.

