Glutenfreie Apfel-Mohn-Torte von Dolores Sulzer

ZUTATEN:

4 Eier

200 g Staubzucker

1 Prise Salz

1 Pkg. Vanillezucker

geriebene Schale einer halben Bio-Zitrone

4 säuerliche Äpfel

200 g Mohn, gemahlen

110 g Walnüsse, gerieben

Saft einer halben Zitrone

1 Stamperl Cointreau (ca. 2cl)

Zubereitung:

Die Eier trennen. Die Dotter in eine Rührschüssel geben, 70g Staubzucker darübersieben. Mit dem Vanillezucker und einer Prise Salz sehr schaumig rühren. Eiklar mit dem restlichen Zucker zu steifem Schnee schlagen.

Die Äpfel schälen, vierteln, vom Kerngehäuse befreien und in dünne Spalten schneiden. Gleich mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.

Den Schnee unter die Dotter-Zucker-Masse heben. Mohn, Nüsse, Apfelspalten, abgeriebene Zitronenschale und Cointreau gemeinsam unter die Masse ziehen.

Eine Tortenform mit Fett ausstreichen und bemehlen. Die Masse einfüllen und glatt verstreichen. Die Apfel-Mohn-Torte im vorgeheizten Backrohr bei 170 Grad ca. 50 Minuten backen. Die Torte in der Form erkalten lassen.

Tipp: Je dicker die Apfelspalten geschnitten werden, desto mehr ziehen sie in der Masse nach unten. Dadurch entsteht beim Backen in der Kuchenmitte eine Einbuchtung. Am schönsten wird die Torte, wenn die Apfelspalten so dünn wie möglich geschnitten werden. Beim Aufschneiden muss man behutsam vorgehen - die Torte ist eher krümelig.

